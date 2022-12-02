Биткойн опустился ниже 17 тыс. долларов в преддверии отчета по рынку труда США

Цена биткойна опустилась ниже 17 тыс. после краткосрочного подъема стоимости криптовалюты выше этого значения.

Цена биткойна опустилась ниже 17 тыс. после краткосрочного подъема стоимости криптовалюты выше этого значения.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", снижение составило 0,05%.

По мнению экспертов MarketWatch, отчет по американскому рынку труда за ноябрь, который будет обнародован сегодня позднее, будет иметь критически важное значение для динамики криптовалютных активов.

Рынок криптовалют в этом году потерял более 1,4 трлн долларов из-за ряда проблем, включая нереализованные проекты и недостаток ликвидности по причине глобального экономического спада. Эти трудности привели к тому, что многие компании, работающие с криптовалютами, столкнулись с цепочкой банкротств.

Одной из таких компаний стал владелец биржи FTX. Эта компания, носящая то же название, что и биржа, инициировала банкротство в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротстве США в начале октября. Перед этим другая крупнейшая криптовалютная биржа - Binance, планировавшая покупку активов FTX, - отказалась от сделки.