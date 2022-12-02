Биткойн опустился ниже 17 тыс. долларов в преддверии отчета по рынку труда США

Цена биткойна опустилась ниже 17 тыс. после краткосрочного подъема стоимости криптовалюты выше этого значения.
Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", снижение составило 0,05%.
По мнению экспертов MarketWatch, отчет по американскому рынку труда за ноябрь, который будет обнародован сегодня позднее, будет иметь критически важное значение для динамики криптовалютных активов.
Рынок криптовалют в этом году потерял более 1,4 трлн долларов из-за ряда проблем, включая нереализованные проекты и недостаток ликвидности по причине глобального экономического спада. Эти трудности привели к тому, что многие компании, работающие с криптовалютами, столкнулись с цепочкой банкротств.
Одной из таких компаний стал владелец биржи FTX. Эта компания, носящая то же название, что и биржа, инициировала банкротство в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротстве США в начале октября. Перед этим другая крупнейшая криптовалютная биржа - Binance, планировавшая покупку активов FTX, - отказалась от сделки.