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Биткоину предсказали скорый крах

Биткоину предсказали скорый крах В середине апреля биткоин установил очередной рекорд в 64,8 тысячи долларов США за единицу, после чего последовало резкое падение
Финансы
21 апреля 2021 г. 11:08

Опрошенные CNBC аналитики предсказали скорый крах биткоина вследствие слишком резкого роста его стоимости.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по мнению специалистов, среди которых глава инвестиционного подразделения консалтинговой компании Alvine Capital Стивен Айзекс, на рынке криптовалют наблюдаются признаки "пузыря", который может "лопнуть" уже в ближайшее время.

С.Айзекс отметил, что не знает точно, чем это закончится, однако крах биткоина все же случится и "это будет некрасиво".

Напомним, что с конца 2020 года стоимость биткоина и других криптовалют резко выросла. В середине апреля биткоин установил очередной рекорд, достигнув отметки в 64,8 тысячи долларов США за единицу, после чего последовало резкое падение.

На момент публикации стоимость одного биткоина равнялась 55,9 тысячи долларов США. Рост за последние сутки составил 1,3%.

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