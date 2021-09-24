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Биткоин защитили от подозрений в экологической угрозе для планеты

Биткоин защитили от подозрений в экологической угрозе для планеты Майнинг биткоина наносит вред экологии и опасен для планеты гораздо меньше, чем принято считать.
Финансы
24 сентября 2021 г. 08:12
Биткоин защитили от подозрений в экологической угрозе для планеты

Майнинг биткоина наносит вред экологии и опасен для планеты гораздо меньше, чем принято считать.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом считает эксперт CoinDesk Исайя Дуглас.

По его мнению, ущерб от энергопотребления преувеличен, в производстве криптовалюты используются возобновляемые источники энергии, а участники крипторынка стараются снизить углеродные выбросы в мире.

Автор колонки сравнивает также по экологичности производство цифровых денег с традиционными, приводя данные исследования Хасса МакКука, который добывает криптовалюту.

По его словам, майнинг криптовалюты - это менее чем 5% от углеродных выбросов глобального финансового рынка.

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