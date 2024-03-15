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Биткоин за сутки резко подешевел

Биткоин за сутки резко подешевел Курс биткоина в ночь на 15 марта рухнул более чем на 8%. В результате первая криптовалюта подешевела разом на порядка 6 тыс. долларов.
Финансы
15 марта 2024 г. 13:39
Биткоин за сутки резко подешевел

Курс биткоина в ночь на 15 марта рухнул более чем на 8%. В результате первая криптовалюта подешевела разом на порядка 6 тыс. долларов.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Сегодня утром курс биткоина составил 66 948 долларов (-8,6%).

Накануне криптовалюта достигла рекордной отметки в 73 666 долларов. При этом всего полгода назад объем торговли биткоинами находился на рекордных минимумах.

Крупнейшие по капитализации криптовалюты повторили движение лидера - подешевели BNB от Binance (-6,16%), XRP от Ripple (-10,31%), Cardano (-12,33%) и Dogecoin (-13,56%).

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