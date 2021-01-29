О нас
Report Georgia
Аудио новости

Биткоин за час подорожал на 5 тыс. долларов

Биткоин за час подорожал на 5 тыс. долларов Глава Tesla и SpaceX добавил хештег криптовалюты в свою учетную запись в Twitter
Финансы
29 января 2021 г. 16:49
Биткоин за час подорожал на 5 тыс. долларов

Курс биткоина в пятницу резко взлетел, набрав в течение одного часа 5 000 долларов США, достигнув отметки 37 299 долларов США.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CNBS. Это произошло после того, как глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск добавил хештег этой криптовалюты в свою учетную запись в Twitter.

"Оглядываясь назад, это было неизбежно", - написал позднее Маск, который в прошлом году признавал, что его личный запас криптовалюты составлял 0,25 биткоина.

Согласно данным портала CoinDesk, биткоин в торговой сессии рос на 11,09%, в пике достигая отметки в 37 204 долларов США. Как напоминает телеканал, данный показатель ранее в этом месяце достигал исторического максимума - 41 940 долларов США, а спустя неделю рухнул. С начала текущего года биткоин подорожал примерно на 25%.

Телеканал обуславливает внимание к записям в Twitter и заявлениям Маска спекуляциями на тему о том, собирается ли глава Tesla вкладываться в криптовалюту и включать ее в активы производителя электрокаров.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Самое читаемое

В Азербайджане коронавирусом заразились еще 280 человек, 11 скончались
В Азербайджане коронавирусом заразились еще 280 человек, 11 скончались
22 января 2021 г. 18:40
В Азербайджане объявлены победители Зимнего онлайн-квеста по программированию и математике
В Азербайджане объявлены победители "Зимнего онлайн-квеста" по программированию и математике
25 января 2021 г. 15:43
Бывшие переселенцы будут возвращены в родные края на основе спецпрограммы
Бывшие переселенцы будут возвращены в родные края на основе спецпрограммы
25 января 2021 г. 20:48
Арсенал просит перенести матч Лиги Европы на нейтральное поле
"Арсенал" просит перенести матч Лиги Европы на нейтральное поле
26 января 2021 г. 22:15
ДТП в Зардабе: пострадавшего доставили в столицу
ДТП в Зардабе: пострадавшего доставили в столицу
28 января 2021 г. 00:21
Посольство Украины в Азербайджане сняло видео по случаю Дня Соборности этой страны
Посольство Украины в Азербайджане сняло видео по случаю Дня Соборности этой страны
24 января 2021 г. 11:04
Cенаторы-республиканцы выступили против импичмента Трампу
Cенаторы-республиканцы выступили против импичмента Трампу
25 января 2021 г. 07:33
В Мозамбике почти 7 тыс. человек стали беженцами из-за шторма Элоиза
В Мозамбике почти 7 тыс. человек стали беженцами из-за шторма "Элоиза"
25 января 2021 г. 12:40
Смартфон Samsung Galaxy A72 полностью рассекретили до премьеры
Смартфон Samsung Galaxy A72 полностью рассекретили до премьеры
26 января 2021 г. 22:30
Число заразившихся коронавирусом в Грузии превысило 255 тысяч
Число заразившихся коронавирусом в Грузии превысило 255 тысяч
27 января 2021 г. 11:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi