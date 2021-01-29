Биткоин за час подорожал на 5 тыс. долларов

Глава Tesla и SpaceX добавил хештег криптовалюты в свою учетную запись в Twitter

Курс биткоина в пятницу резко взлетел, набрав в течение одного часа 5 000 долларов США, достигнув отметки 37 299 долларов США.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CNBS . Это произошло после того, как глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск добавил хештег этой криптовалюты в свою учетную запись в Twitter.

"Оглядываясь назад, это было неизбежно", - написал позднее Маск, который в прошлом году признавал, что его личный запас криптовалюты составлял 0,25 биткоина.

Согласно данным портала CoinDesk, биткоин в торговой сессии рос на 11,09%, в пике достигая отметки в 37 204 долларов США. Как напоминает телеканал, данный показатель ранее в этом месяце достигал исторического максимума - 41 940 долларов США, а спустя неделю рухнул. С начала текущего года биткоин подорожал примерно на 25%.

Телеканал обуславливает внимание к записям в Twitter и заявлениям Маска спекуляциями на тему о том, собирается ли глава Tesla вкладываться в криптовалюту и включать ее в активы производителя электрокаров.