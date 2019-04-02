Биткоин дорожает из-за возвращения крупных игроков на рынок

Стоимость биткоина сегодня утром растет более чем на 15% на возвращении крупных игроков на рынок, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.

Как передает Report, по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 09.27 по Баку биткоин дорожал на 16,68%, до 4,817 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин рос в цене на 15,94% - до 4,793 тысячи долларов.

Стоимость других популярных криптовалют также растет: Ethereum - на 7,11%, до 152,46 доллара, Ripple - на 8,24%, до 0,3363 доллара, Bitcoin Cash - на 9,75%, до 185,17 доллара.

По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 163,242 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 52% всего рынка криптовалют.

Директор по инвестициям международной сети Cryptolife.World Мансур Гусейнов объясняет эту динамику возвращением на рынок крупных игроков.

"Считаю, что "медвежий рынок" закончился. Теперь либо биткоин будет торговаться в диапазоне от 3,2 до 5-6 тысяч долларов, либо будет только расти. Больших новостей на рынке нет. Рост может быть связан со сменой настроений и приходом крупных игроков на рынок", - сказал он.