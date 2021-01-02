Биткоин впервые преодолел отметку в 30 тыс. долларов

На долю биткоина приходится примерно 71,1% всего глобального рынка криптовалют

Биткоин в субботу дорожает более чем на 8%, стоимость самой популярной криптовалюты впервые поднялась выше психологической отметки в 30 тысяч долларов США.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дорожает на 2,50%, до 30 094 долларов, а на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance - на 2,85%, до 30 145 долларов США, обновив исторический максимум.

На долю биткоина приходится примерно 71,1% всего глобального рынка криптовалют.