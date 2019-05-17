Биткоин вновь падает

Ведущая мировая криптовалюта – биткоин за последние сутки подешевела на 9% - до 7 315 тыс. долларов.
Об этом сообщает Report со ссылкой на портал Coinmarketcap.
Напомним, что стоимость цифровой валюты на днях превышала 8 тыс. долларов.
Ведущая мировая криптовалюта – биткоин за последние сутки подешевела на 9% - до 7 315 тыс. долларов.
Об этом сообщает Report со ссылкой на портал Coinmarketcap.
Напомним, что стоимость цифровой валюты на днях превышала 8 тыс. долларов.
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Namiq HüseynovАвтор новости