Биткоин вновь падает

Биткоин вновь падает

17 мая, 2019 10:19

https://report.az/storage/news/aa36d76d789918f197fca3ed529dc3a8/7ce69035-1e4f-4894-99dd-1c08b59b9be5_292.jpg Ведущая мировая криптовалюта – биткоин за последние сутки подешевела на 9% - до 7 315 тыс. долларов. Об этом сообщает Report со ссылкой на портал Coinmarketcap. Напомним, что стоимость цифровой валюты на днях превышала 8 тыс. долларов.

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