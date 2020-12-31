Биткоин вновь обновил исторический максимум

Биткоин в среду дорожает более чем на 8%, стоимость самой популярной криптовалюты впервые поднялась до 29 тыс долларов, продолжая побивать исторические рекорды.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 00:52 (бакинское время) биткоин дорожает на 7,75%, до 28 944 долларов США, а на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance - на 7,37%, до 28 961 доллара США.
Отметим, что минутами ранее цена криптовалюты впервые достигла отметки в 29 тыс долларов США, обновив исторический максимум.