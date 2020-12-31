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Биткоин вновь обновил исторический максимум

Биткоин вновь обновил исторический максимум Биткоин в среду дорожает более чем на 8%, стоимость самой популярной криптовалюты впервые поднялась до 29 тыс долларов, продолжая побивать исторические рекорды.
Финансы
31 декабря 2020 г. 03:04
Биткоин вновь обновил исторический максимум

Биткоин в среду дорожает более чем на 8%, стоимость самой популярной криптовалюты впервые поднялась до 29 тыс долларов, продолжая побивать исторические рекорды.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 00:52 (бакинское время) биткоин дорожает на 7,75%, до 28 944 долларов США, а на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance - на 7,37%, до 28 961 доллара США.

Отметим, что минутами ранее цена криптовалюты впервые достигла отметки в 29 тыс долларов США, обновив исторический максимум.

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