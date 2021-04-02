Биткоин вернулся к отметке 60 тысяч долларов

Это впервые с 16 марта, после его падения с исторического максимума почти на четверть

Стоимость биткоина растет на 1% за последние сутки, а ранее утром показатель превысил 60 тысяч долларов США — впервые с 16 марта, после его падения с исторического максимума почти на четверть, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 9.00 (по бакинскому времени) растёт в цене на 1,2%, до 59,58 тысячи долларов США. Ранее в пятницу показатель поднимался до максимального уровня в 60,2 тысячи долларов США. А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дорожает на 0,9%, до 59,86 тысячи долларов США. Динамика везде приводится за сутки.

Биткоин 13 марта установил очередной исторический максимум на уровне 61 844 долларов США, после чего начал коррекционное снижение, в рамках которого 25 марта упал до 50 427 долларов США, то есть почти на 23%. С того момента он частично отыграл падение, но торговался ниже отметки 60 тысяч долларов США.