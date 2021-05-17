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Биткоин упал на треть с апрельского исторического максимума

Биткоин упал на треть с апрельского исторического максимума Биткоин потерял уже почти 35% стоимости к историческому рекорду, достигнутому чуть больше месяца назад
Финансы
17 мая 2021 г. 10:05
Биткоин упал на треть с апрельского исторического максимума

Биткоин в понедельник дешевеет более чем на 10% за сутки и уже опускался примерно до 42,2 тысячи долларов США, потеряв более трети стоимости к апрельскому историческому максимуму, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 8.52 (по бакинскому времени) падал в цене на 10% — до 43,38 тысячи долларов США. Чуть раньше цена снижалась до 42 197 доллара США (пока это суточный минимум). А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дешевеет на 10,1% — до 43,41 тысячи долларов США. Динамика везде приводится за сутки.

Биткоин 14 апреля в очередной раз обновил исторический максимум и достиг 64 854 долларов США. Таким образом, биткоин потерял уже почти 35% стоимости к историческому рекорду, достигнутому чуть больше месяца назад.

Один из пользователей Twitter в воскресенье вечером предположил, что держатели биткоина будут разочарованы, если узнают, что Tesla продала все биткоины, которыми владела. Глава Tesla Илон Маск не оставил твит пользователя без внимания, лаконично ответив: "Вполне". Тот факт, что Маск не стал опровергать предположение о продаже всех биткоинов компанией, вызвал беспокойство на рынке, и криптовалюта вновь перешла к снижению.

Биткоин 13 мая ушел в пике, также после заявления Маска. Тогда он написал, что Tesla приостанавливает продажу электромобилей за биткоины и обеспокоена быстрым ростом использования ископаемого топлива для майнинга биткоинов. После этого криптовалюта падала до 46 тысяч долларов США (почти на 30% к апрельскому историческому рекорду), но затем отыграла часть потерь, восстановившись выше 50 тысяч долларов США.

В конце апреля Маск сообщал в Twitter, что Tesla продала 10% принадлежащих ей биткоинов, чтобы доказать ликвидность этого актива как альтернативного способа хранения денежных средств на балансе.

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Версия на азербайджанском языке Bitkoin tarixi rekorddan sonra sürətlə ucuzlaşıb
Версия на английском языке Bitcoin falls by 1/3 from April all-time high

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