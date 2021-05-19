Биткоин упал более чем вдвое с апрельского исторического максимума

Самая низкая цена за сутки достигала 30 тысяч долларов США ровно

Биткоин упал в цене более чем в 2 раза с апрельского исторического максимума и в среду впервые с 25 января достигал 30 тысяч долларов США.

Как передает Report со ссылкой на Prime, об этом свидетельствуют данные торгов.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 17.13 (по бакинскому времени) падал в цене на 29% — до 31,4 тысячи долларов США, а самая низкая цена за сутки достигала 30 тысяч долларов США ровно. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дешевеет на 29,8% — до 30 858 долларов США. Динамика везде приводится за сутки.

Биткоин 14 апреля обновил очередной исторический максимум и достиг 64 854 долларов США. Таким образом, после достижения этого рекорда стоимость криптовалюты упала в 2,1 раза.