Биткоин торгуется у $27 тысяч после обновления исторического максимума

К концу понедельника 28 декабря, в связи с сохраняющейся ориентацией рынка на активное взаимодействие, ожидается курс, близкий к 28 500 долларов США за монету

Биткоин в понедельник после обновления исторического максимума в воскресенье слабо снижается, находясь у уровня 27 тысяч долларов США, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дешевеет на 1,1%, до 27 115 долларов США, а на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance — на 1,91%, до 27 109 долларов США.

На долю биткоина приходится примерно 69,3% всего глобального рынка криптовалют.

На прошлой неделе цена биткоина обновила последовательно несколько исторических максимумов — сначала превысив отметки в 25 тысяч долларов США, затем — в 26 тысяч долларов США, а после — в 27 тысяч долларов США. В воскресенье цена биткоина превысила уровень в 28 тысяч долларов США и достигла нового исторического максимума — 28 395 долларов США.

"Стремительно взлетев в воскресенье днем до значений нового исторического максимума, к вечеру биткоин сначала замедлил подъем, а затем и опустился в коррекционном откате. Однако обновленные значения, хотя и показывают, что психологический настрой ведущей криптовалюты становится менее экспансивным, и, возможно, тактический рост замедлится, однако к концу понедельника 28 декабря, в связи с сохраняющейся ориентацией рынка на активное взаимодействие, мы ожидаем курс, близкий к 28 500 долларов США за монету", — прокомментировал ситуацию для РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома" Владимир Панушкин.