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Биткоин стремительно подорожал и установил новый рекорд

Биткоин стремительно подорожал и установил новый рекорд Цена самой популярной криптовалюты — биткоина — стремительно подорожала за последние сутки и установила новый рекорд
Финансы
19 февраля 2021 г. 23:33

Цена самой популярной криптовалюты — биткоина — стремительно подорожала за последние сутки и установила новый рекорд.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные площадки CoinDesk.

Согласно данным на 23:00 по бакинскому времени 19 февраля, стоимость одного биткоина в течение последних 24 часов взлетела на 6,8 процентов — с 51,8 тысяч до 55,4 тысяч долларов США — и продолжает увеличиваться.

Предыдущий рекорд был побит 17 февраля, когда стоимость валюты достигла стоимости 52,2 тысячи долларов. Резкий рост начался после объявления компанией Tesla о покупке криптовалюты на 1,5 миллиарда долларов. Автогигант заявил, что в ближайшем будущем начнет принимать биткоины в качестве средства оплаты за свои продукты.

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