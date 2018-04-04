Биткоин стал дорожать

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Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Стоимость биткоина замедлила темпы коррекционного роста на преобладающем негативном новостном фоне, свидетельствуют данные торгов.

Об сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

По данным, по состоянию на сегодняшнее утро биткоин вырос в цене на 0,1-0,2% — до 7 370 долларов. Bitcoin Cash — на 0,9%, до 694 долларов.

Альтернативные криптовалюты при этом также дорожают. Ethereum растет в цене на 2,1% — до 405 долларов, Ripple — на 5%, до 0,54 долларов.

Капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 276,3 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 45% всего рынка криптовалют.

Отметим, что в начале этой недели курс биткоина перешел к коррекционному росту и поднялся выше 7 тысяч долларов после падения ниже 6,5 тысячи долларов на выходных.

По мнению профессора кафедры финансового менеджмента Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Константина Ордова, текущий рост котировок является кратковременным, и стоит ожидать дальнейшего снижения.

"Уровень сопротивления котировок биткоина опустился за неделю с 8,2 тысячи долларов в диапазон 7,8-8 тысяч долларов. Протестировав этот уровень в ближайшие дни, биткоин может "нырнуть" ниже 6,7 тысячи долларов уже на этой неделе", - считает эксперт.