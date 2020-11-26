Биткоин снижается в цене более чем на 5%

Криптовалюта достигла отметки в 17,833 тыс. долларов США

Биткоин в ходе торговой сессии подешевел более чем на 5%, достигая отметки в 17,833 тыс. долларов США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные CoinDesk на 9:42 (по бакинскому времени).

Биткоин - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото, но пик популярности биткоина произошел лишь в последние годы. Эмиссия биткоина естественным образом ограничена, и в настоящий момент большая часть биткоинов уже "добыта".