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Биткоин рухнул на торгах

Биткоин рухнул на торгах Причина - в распродаже, которую устроили инвесторы
Финансы
26 ноября 2020 г. 19:10
Биткоин рухнул на торгах

Биткоин рухнул на торгах на 13%.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, это произошло из-за распродажи, которую устроили инвесторы.

За девять месяцев текущего 2020 года самая популярная криптовалюта выросла в цене на 250% и торговалась выше отметки 19 тысяч долларов США за монету. Тем самым, криптовалюта стала одним из лучших активов этого года.

В частности, биткоин во вторник, 24 ноября, впервые с конца 2017 года пробила отметку в 19 тысяч долларов США, а в среду, 25 ноября, торговалась на уровне 19 374 долларов США.

После этого монеты полетели вниз: в четверг, 26 ноября в 13:30 (по бакинскому времени), биткоин упал до 16 814 долларов США за монету.

Агентство отмечает, что этот день — 26 ноября — может стать худшим торговым днем для крипты с начала пандемии коронавируса.

Одним из факторов, оказывающих давление на рост цифровой валюты, стало заявление генерального директора биржи Coinbase Брайана Армстронга. Он заявил о том, что власти США могут ужесточить правила оборота криптовалют в стране. Это может, пишет в своем Twitter финансист, подорвать анонимность цифровых транзакций, на которых основывается криптовалюта.

Впрочем, сегодня в минусе торгуются и другие криптовалюты: Ethereum теряет 16%, XRP — минус 26%.

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