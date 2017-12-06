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    Биткоин превысил 12 000 долларов

    С начала года криптовалюта подорожала в 12 раз© AFP 2017/ Karen Bleier

    Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Биткоин обновил исторический рекорд, поднявшись до 12 273 долларов.

    Как сообщает Report, с начала года криптовалюта подорожала в 12 раз.

    Причиной недавнего повышения цен стал тот факт, что с 18 декабря биткоин начнет обращение на организованном рынке капитала. Так, американские фондовые биржи CME и CBOE дадут старт торгам фьючерсами на биткоин. Это позволит избежать волатильности цен биткоина.

    Аналитическая группа Report полагает, что 18 декабря определится потенциальная цена биткоина.

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