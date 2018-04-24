Биткоин преодолел отметку в 9 тыс. долларов

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Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Самая популярная в мире криптовалюта биткоин сегодня утром торгуется выше 9 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, по данным портала CoinMarketCap, биткоин подорожал на 4,42% - до 9,253 тысячи долларов. Bitcoin Cash вырос в цене на 16,29%, до 1547,12 доллара.

Альтернативные криптовалюты также дорожают: Ethereum - на 7,54%, до 680,52 доллара, Ripple - на 5,92%, до 0,92 доллара.

Цена на биткоин с середины месяца колебалась в районе в 8 тыс. долларов и только сегодня преодолела рубеж в 9 тыс. долларов на фоне роста капитализации рынка криптовалют. Капитализация рынка криптовалют составляет на данный млрд 421,63 млрд долларов. За неделю показатель вырос на 30%, примерно с 326 миллиардов долларов.

При этом доля биткоина продолжает сокращаться по сравнению с альтернативными криптовалютами – неделю назад его доля на рынке составляла около 42%, на данный момент — примерно 37%.