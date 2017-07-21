Биткоин подорожал на 68% на этой неделе

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Биткоин подорожал на этой неделе на 68% - с 1 759 до 2 953 долларов США. Как сообщает Report, рекордная цена на битокин отмечалась 12 июня (3 000 долларов). Сейчас криптовалюта продается за 2 800 долларов.

Отметим, что доверие к биткоину восстанавливается после принятия криптовалютным сообществом нового ПО SegWit2x, которое официально было выпущено 16 июля. Это позволило ценам вернуться в область недавних рекордных исторических максимумов.

Напомним, что целью обновления SegWit2x являлось увеличение пропускной способности сети. По данным Coin Dance более 93% "майнеров" заблокировали поддержку BIP91, что является первым необходимым шагом к реализации SegWit2x. Блокировка BIP91 продлиться около двух дней, в течение которых "майнеры" будут готовиться к активации нового программного обеспечения. Потребуется около 2 недель, чтобы SegWit был принят окончательно. Но затем через 3 месяца криптовалютное сообщество столкнется с новым риском - вторым этапом, который заключается в удвоении размера блока.