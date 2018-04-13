Биткоин подорожал на 13% за сутки

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Ведущая мировая криптовалюта – биткоин продолжает расти в цене.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, рыночная стоимость биткоина выросла на 13% за прошедшие сутки.

Сейчас криптовалюта торгуется на уровне 8 050 долларов. Общая капитализация биткоина увеличилась на 20 млрд, до 137 млрд долларов.

По мнению издания CoinDesk, в ближайшее время стоимость криптовалюты может достичь 8 500 долларов и преодолеть ее. При этом стоимость вполне может снизиться до 7 600 долларов, так как рывок был совершен слишком быстро.

Специалисты считают, что нельзя говорить о стабилизации ситуации на рынке, она по-прежнему неустойчива. Однако высокие объемы торгов, которые увеличились за последние сутки практически вдвое - с 5,5 млрд до 9,8 млрд долларов, говорят о том, что в краткосрочной перспективе рост продолжится. В то же время объем торгов на крупной бирже Bitfinex достиг двухнедельного максимума. Эксперты отметили, что курс продолжит расти в долгосрочной перспективе, если до конца недели сможет закрепиться выше отметки в 7 000 долларов. Однако в ближайшее время стоимость вряд ли опустится ниже этого уровня, считают специалисты.