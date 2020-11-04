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Биткоин подорожал до максимума за почти три года

Биткоин подорожал до максимума за почти три года Стоимость биткоина начала заметно расти после закрытия первых избирательных участков на выборах президента США
Финансы
4 ноября 2020 г. 11:00
Биткоин подорожал до максимума за почти три года

Биткоин поднялся выше отметки 14 тыс. долларов США в ночь на 4 ноября.

Как передает Report, это следует из данных CoinDesk. Стоимость биткоина начала заметно расти после закрытия первых избирательных участков на выборах президента США.

По данным на 03:44 (по бакинскому времени), биткоин подорожал на 2% и стоил 14,06 тыс. долларов США. Ранее отметку в 14 тыс. долларов США криптовалюта на короткое время превышала 31 октября, а последний раз торговалась на этом уровне в середине января 2018 года. К 8:44 (по бакинскому времени) биткоин стоил 13,89 тыс. долларов США.

Действующий президент Дональд Трамп набирает более 49%, а бывший вице-президент Джо Байден - свыше 45%. Первоначально демократ обгонял республиканца.

Байден, согласно промежуточным итогам голосования в стране во вторник, получил уже 227 голосов выборщиков, Трамп - 204. У обоих уже более половины от необходимых для победы 270 голосов. Такие оценки привел телеканал Fox News.

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