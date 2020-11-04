Биткоин подорожал до максимума за почти три года

Стоимость биткоина начала заметно расти после закрытия первых избирательных участков на выборах президента США

Биткоин поднялся выше отметки 14 тыс. долларов США в ночь на 4 ноября.

Как передает Report, это следует из данных CoinDesk . Стоимость биткоина начала заметно расти после закрытия первых избирательных участков на выборах президента США.

По данным на 03:44 (по бакинскому времени), биткоин подорожал на 2% и стоил 14,06 тыс. долларов США. Ранее отметку в 14 тыс. долларов США криптовалюта на короткое время превышала 31 октября, а последний раз торговалась на этом уровне в середине января 2018 года. К 8:44 (по бакинскому времени) биткоин стоил 13,89 тыс. долларов США.

Действующий президент Дональд Трамп набирает более 49%, а бывший вице-президент Джо Байден - свыше 45%. Первоначально демократ обгонял республиканца.

Байден, согласно промежуточным итогам голосования в стране во вторник, получил уже 227 голосов выборщиков, Трамп - 204. У обоих уже более половины от необходимых для победы 270 голосов. Такие оценки привел телеканал Fox News.