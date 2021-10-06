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Биткоин подорожал до $55 тыс.

Биткоин подорожал до $55 тыс. Стоимость биткоина в среду достигла 55 011 долларов США (на 20:00 по бакинскому времени), увеличившись за сутки на 11,3%.
Финансы
6 октября 2021 г. 20:00
Биткоин подорожал до $55 тыс.

Стоимость биткоина в среду достигла 55 011 долларов США (на 20:00 по бакинскому времени), увеличившись за сутки на 11,3%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на биржевые сводки.

За неделю самая популярная криптовалюта в мире подорожала более чем на 31%.

Вместе с биткоином дорожают и другие криптовалюты. Так, цена эфира (Ethereum) составила 3 608,49 долларов США, что на 5,44% превышает показатель вчерашнего дня и на 26,2% больше, чем неделей ранее.

Резкий рост биткоина и других криптовалют за последнее время связан больше с фундаментальными причинами. Крупные инвесторы скупали криптовалюты, пока они стоили дешево. Эксперты считают, что текущая тенденция является началом нового витка роста, которая приведет к значительному удорожанию биткоина.

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Версия на азербайджанском языке Bitkoinin qiyməti 55 min dolları keçib

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