Биткоин подорожал до $55 тыс.

Стоимость биткоина в среду достигла 55 011 долларов США (на 20:00 по бакинскому времени), увеличившись за сутки на 11,3%.

Стоимость биткоина в среду достигла 55 011 долларов США (на 20:00 по бакинскому времени), увеличившись за сутки на 11,3%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на биржевые сводки.

За неделю самая популярная криптовалюта в мире подорожала более чем на 31%.

Вместе с биткоином дорожают и другие криптовалюты. Так, цена эфира (Ethereum) составила 3 608,49 долларов США, что на 5,44% превышает показатель вчерашнего дня и на 26,2% больше, чем неделей ранее.

Резкий рост биткоина и других криптовалют за последнее время связан больше с фундаментальными причинами. Крупные инвесторы скупали криптовалюты, пока они стоили дешево. Эксперты считают, что текущая тенденция является началом нового витка роста, которая приведет к значительному удорожанию биткоина.