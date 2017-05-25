Биткоин подорожал до 2 700 долларов

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Стоимость биткоина сегодня достигла новой рекордной отметки - 2 700 долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на Investing.Ru, это связано с тем, что все большее количество компаний готово работать с криптовалютой. Например, вскоре, возможно, можно будет использовать их, чтобы покупать авиабилеты у японской авиакомпании Peach Aviation.

Криптовалюты также стали "тихой гаванью", в которой инвесторы укрываются от политических рисков. Примечательно, что сейчас самая большая группа покупателей - это граждане Японии, которые владеют существенными запасами другой валюты "тихой гавани" - иены. Из всех государственных органов, которые пытаются контролировать беспорядочную торговлю биткоинами, японские регуляторы - одни из самых строгих.

Отметим, что инвесторы, купившие 7 лет назад биткоины на 5 долларов, сегодня могут продать их за 4,4 млн долларов. С начала года биткоин подорожал на 1 700 долларов или в 2,8 раза.