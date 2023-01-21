Биткоин подорожал более чем на 10%

Биткоин во время торговой сессии в субботу, 21 января, ускорил рост и начал торговаться на уровне 23 056 долларов США и возрос более чем на 10%. Как передает Report, об этом сообщается на портале Coindesk.

Биткоин во время торговой сессии в субботу, 21 января, торговался на уровне 23 056 долларов США, что означает рост более чем на 10%.

Как передает Report, об этом сообщается на портале Coindesk.

В последний раз стоимость биткоина поднималась выше 23 тыс. долларов США 19 августа прошлого года.

По данным на 14:11, стоимость биткоина была на уровне 23 199 долларов (+10,82%). После стоимость биткоина замедлила рост, достигнув значения в 22 892 долларов США (+9,43%).

Ранее курс биткоина превысил 18 тыс. долларов впервые с середины декабря 2022 года.