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Биткоин подешевел после нового запрета майнинга в Китае

Биткоин подешевел после нового запрета майнинга в Китае В настоящее время в Китае до 90% майнинг-компаний прекратили работу
Финансы
14 июля 2021 г. 18:00
Биткоин подешевел после нового запрета майнинга в Китае

Китай продолжает "завинчивать гайки" для работы майнинговых ферм в стране. Теперь в провинции Аньхой закрывают все фермы по добыче криптовалют из-за перебоев в энергоснабжении.

Как передает Report, об этом сообщает китайское государственное издание Global Times.

В настоящее время в Китае до 90% майнинг-компаний прекратили работу.

После публикации новости о том, что в провинции Аньхой будут закрыты все майнинг-фермы, курс биткоина опустился ниже 32 тысяч долларов США за монету.

Утром 14 июля биткоин в моменте торговался ниже отметки в 31,6 тысячи долларов США.

За прошедшие сутки она подешевела на 3,4%. Сейчас — на 16.40 по бакинскому времени — криптомонета торгуется около 32,35 долларов США.

Государственная электросетевая корпорация Китая уведомила все регионы страны о необходимости полного прекращения добычи криптовалют, сообщил журналист Вилли Ву.

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