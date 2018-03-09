Биткоин подешевел на 26% за последние 4 дня

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Цена биткоина на фоне заявлений Центробанков США и Японии о необходимости регулирования криптовалютного рынка снизилась на 3 000 долларов или 26%, до 8 600 долларов, за последние четыре дня.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, наряду с биткоином, в цене упали и другие криптовалюты.

В результате капитализация цифрового валютного рынка сократилась до 340 млрд долларов. Минимальный уровень инвестиций на крипторынке был зафиксирован 6 февраля текущего года (277 млрд долларов), а максимум - 8 января этого года (830 млрд долларов).

Аналитическая группа Report полагает, что на саммите G20, который состоится 19-20 марта, ожидаются заявления глав ведущих мировых стран о необходимости регулирования криптовалютного рынка, но конкретных шагов предпринято не будет. Это может привести к очередному скачку цен на крипторынке и росту его капитализации до 700 млрд долларов до лета и 1 трлн долларов к концу года. Начало процесса регулирования рынка, предположительно, придется на 2019 год. Со следующей недели вновь ожидается подорожание цифровых валют.