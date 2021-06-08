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Биткоин падает более чем на 9% на новостях из США

Биткоин падает более чем на 9% на новостях из США Биткоин дешевеет до 32,89 тысячи долларов США
Финансы
8 июня 2021 г. 11:40
Биткоин падает более чем на 9% на новостях из США

Стоимость биткоина во вторник утром снижается более чем на 9% на фоне новостей из США, связанных с криптовалютой, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 9.18 (по бакинскому времени) падал в цене на 9,44%, до 32,86 тысячи долларов США. А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дешевеет на 9,43%, до 32,89 тысячи долларов США. Динамика везде приводится за сутки.

Ранее ФБР США сообщило, что властям удалось вернуть 2,3 миллиона долларов США, выплаченных хакерам в биткоинах из-за атаки на Colonial Pipeline. Отмечается, что ФБР перехватила виртуальный кошелек для выкупа, который использовала хакерская группировка DarkSide.

Кроме того, согласно сообщениям СМИ, власти США планируют ввести новые правила по регулированию криптовалюты, в частности биткоина, в рамках борьбы с программами-вымогателями. Эти правила будут в основном сосредоточены на снижении анонимности транзакций, включающих в себя криптовалюту, что может привести к уменьшению количества этих транзакций.

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Версия на английском языке Bitcoin falling in price over 9% on news from US

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