Биткоин обошел по волатильности Ethereum

Волатильность биткоина за 30-дневный период превзошла волатильность второй по капитализации криптовалюты - Ethereum - и достигла годового максимума в 60%.

Волатильность биткоина за 30-дневный период превзошла волатильность второй по капитализации криптовалюты - Ethereum - и достигла годового максимума в 60%.

Как передает Report со ссылкой на РБК, об этом пишет CoinDes.

В отчете аналитической компании Kaiko говорится о том, что рост волатильности BTC с приближающимся халвингом, который произойдет 19-20 апреля 2024 года.

Халвинг считается важным событием для рынка, поскольку после него общее количество обращаемых биткоинов автоматически сокращается вдвое, что приводит и к удорожанию стоимости добычи первой криптовалюты. После апрельского халвинга вознаграждение майнеров за добавленный в блокчейн блок транзакций сократится с нынешних 6,25 до 3,125 BTС. Доход майнеров, согласно данным ByteTree, составляет 26 млрд долларов в год.

Аналитики Glassnode отмечают, что халвинг может стать катализатором роста цены первой криптовалюты, однако более значимую роль могут сыграть влияние ETF на биткоин и действия долгосрочных держателей монет.

Разница в волатильности между биткоином и "эфиром" стала положительной cпустя несколько недель после запуска спотовых биржевых фондов (ETF) на биткоин, отмечают эксперты Kaiko. Чистый приток средств в эти фонды стимулирует рост волатильности биткоина и всего криптовалютного рынка.



Важным для Ethereum событием должно стать одобрение в США запуска ETF по аналогии с теми, что были запущены в январе для биткоина. Эксперты оценивают вероятность одобрения запуска спотовых биржевых фондов на Ethereum к маю как низкую, и это также сдерживает активность трейдеров второй по капитализации криптовалюты.

