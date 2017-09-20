Биткоин может вновь разделиться в ноябре

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Биткоин может в ноябре разделиться еще раз.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Вести.Экономика.

Майнеры и разработчики придерживаются разных сценариев масштабирования быстрорастущего рынка, поэтому вероятно создание третьего форка первой криптовалюты.

За последние несколько недель произошло разделение биткоина на две версии - оригинальная и Bitcoin Cash (BCC). Известный криптовалютный инвестор Роджер Вер переводит часть средств в новый форк, так как считает, что именно BCC до конца года разделится еще на две криптовалюты.

Напомним, что сейчас цена Bitcoin Cash равна примерно 470 долларам. Если BCC разделится, его цена резко возрастет.