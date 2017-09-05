Биткоин и другие криптовалюты резко подешевели

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Биткоин и другие ведущие криптовалюты падают после того, как Центральный банк Китая признал незаконным проведение ICO (Initial Coin Offering − сбор средств инвесторов с использованием криптовалют, по аналогии с размещением ценных бумаг на бирже).

Как сообщает Report, китайский регулятор заявил, что он завершил расследования в отношении ICO и потребовал немедленно прекратить проведение подобных операций и пообещал строго наказывать инициаторов.

В ЦБ считают, что ICO используются для незаконного сбора средств. Кроме того, центробанк страны потребовал от компаний, уже привлекших инвестиции таким способом, вернуть все деньги инвесторам. Решение уже вступило в силу. Две крупнейшие в Китае платформы для покупки криптовалюты — ICOage и ICO.info, которые помогали соединять компании, продающие токены, с покупателями в Китае, уже прекратили оказывать услуги и принимать новые проекты. После этого цена биткоина снизилась с 4 912 до 3 969 долларов. Etherium, конкурент Bitcoin по рыночной капитализации, упал на 17,5%, или 61,5 доллара, до 275 долларов после недавнего достижения рекордного пика на отметке 394,78 доллара.