Биткоин дорожает на первых итогах выборов президента США

На долю биткоина приходится 64,7% всего глобального рынка криптовалют

Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — в четверг растет после выборов президента США, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report, по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 11.06 (по бакинскому времени) биткоин дорожает на 4,11%, до 14 339 долларов США. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин растёт в цене на 3,98%, до 14 345 долларов США. На долю биткоина приходится 64,7% всего глобального рынка криптовалют.

Во вторник в США прошли выборы президента страны. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. По данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков. Но действующий президент Дональд Трамп в среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Его предвыборный штаб намерен требовать пересчета голосов.