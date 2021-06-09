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Биткоин дорожает на 5% после признания средством платежа в Сальвадоре

Биткоин дорожает на 5% после признания средством платежа в Сальвадоре Стоимость биткоина на криптобирже Binance за три часа выросла на 5% и достигла отметки 34,5 тысяч долларов США. Капитализация цифровой монеты, по данным CoinGecko, увеличилась до 643 миллиардов долларов США.
Финансы
9 июня 2021 г. 14:00
Биткоин дорожает на 5% после признания средством платежа в Сальвадоре

Стоимость биткоина на криптобирже Binance за три часа выросла на 5% и достигла отметки 34,5 тысяч долларов США. Капитализация цифровой монеты, по данным CoinGecko, увеличилась до 643 миллиардов долларов США.

Как передает Report cсо ссылкой на РБК, это произошло после того как первая страна в мире признала биткоин официальным платежным средством. Соответствующее решение принял парламент Сальвадора.

В ближайшее время новый закон должен подписать президент страны Найиб Букеле. Для создания инфраструктуры под платежи в криптовалюте будет дано 90 дней.

Принятие биткоинов к оплате станет обязательным в стране. Глава Сальвадора подчеркнул, что криптовалюта будет законным платежным средством наравне с долларом США. Также правительство планирует создать официальный криптокошелек, и будет хранить в нем биткоины на сумму в 150 миллионов долларов США в трастовом фонде на базе Банка развития Сальвадора, чтобы гарантировать возможность автоматического и мгновенного обмена BTC на доллар США.

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Версия на английском языке Bitcoin up 5% on recognition as means of payment in El Salvador

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