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Биткоин дешевеет в ожидании новостей с выборов в США

Биткоин дешевеет в ожидании новостей с выборов в США На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин снижался до 13 442 долларов США
Финансы
3 ноября 2020 г. 14:27
Биткоин дешевеет в ожидании новостей с выборов в США

Самая популярная криптовалюта — биткоин — во вторник дешевеет в пределах 2%, торгуясь в районе 13,4 тысячи долларов США в ожидании новостей с выборов президента США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дешевел на 1,57% — до 13 466 долларов США. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин снижался в цене на 2,06% — до 13 442 долларов США. На долю биткоина приходится примерно 64% рынка.

Выборы президента США пройдут 3 ноября. Соперниками на выборах являются кандидат от республиканцев и действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден. При этом определение победителя может затянуться, что является фактором беспокойства для рынков

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