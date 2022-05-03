Bitcoin и Ethereum за неделю подешевели в пределах 5%

За прошедшую неделю основные криптовалюты мира заметно ослабли – стоимость Bitcoin снизилась на 4,8%, Ethereum подешевела даже чуть больше – на 5,5%.

За прошедшую неделю основные криптовалюты мира заметно ослабли – стоимость Bitcoin снизилась на 4,8%, Ethereum подешевела даже чуть больше – на 5,5%.

Как передает Report со ссылкой на ixbt.com, в течение нескольких дней курс криптовалют может упасть еще больше. Таковы прогнозы аналитика BitRiver Владислава Антонова, который считает, что все зависит от того, как будут восприняты заявления представителей Федеральной резервной системы США на очередном заседании, запланированном на 4 мая.

Американский регулятор 4 мая огласит решение по процентной ставке. Ожидается ее повышение на 50 базисных пунктов, до 1%. В целом, майское повышение ставок уже заложено рынком в цены, но все будет зависеть от реакции на слова главы ФРС Джерома Пауэлла.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов считает, что если индексы S&P500 и Nasdaq, с которыми коррелирует Bitcoin, обвалятся после слов Пауэлла, то покупателям придется отступать к уровню 34,8 тысячи долларов США за Bitcoin. И пока техническая картина указывает на перевес в сторону продавцов.