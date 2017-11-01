Bitcoin Gold подешевел в 6 раз за первую неделю своего существования

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Появившийся 24 октября после очередного хардфорка Bitcoin Gold (BTG) за первую неделю своего существования подешевел в 5,5 раза, до 87 долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на Investing.ru, причиной спада стало сообщение в сети Twitter, предупреждающее сообщество о массивной DDOS-атаке.

Отметим, что Bitcoin Gold возник в результате разветвления биткоина и начал торговаться по 480 долларов за монету. Владельцами BTG стали те, кто имел на руках биткоины на момент разделения. Аналитики отмечают, что еще одной причиной падения стоимости BTG стало желание владельцев продать их и получить прибыль в короткие сроки.

Отметим, что в обращении сейчас имеется 491 407 BTG.