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Биржи США закрылись в плюсе после значительного снижения днем ранее

Биржи США закрылись в плюсе после значительного снижения днем ранее Биржевые индексы США закрылись 5 января положительным ростом после значительного снижения в первый день торгов нового года, свидетельствуют данные с закрытия торгов
Финансы
6 января 2021 г. 03:52
Биржи США закрылись в плюсе после значительного снижения днем ранее

Биржевые индексы США закрылись 5 января положительным ростом после значительного снижения в первый день торгов нового года, свидетельствуют данные с закрытия торгов.

Как передает Report со ссылкой на зарубежную прессу, по итогам дня индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,71%, до 3726,86 пункта, высокотехнологический NASDAQ вырос на 0,95% до 12818,96 пункта, промышленный Dow Jones (DJIA) вырос на 0,55% до 30391,60 пункта.

4 января, в первый день торгов в новом году, индексы закрылись ощутимым снижением, несмотря на общий оптимистичный настрой инвесторов относительно восстановления мировой экономики после пандемии коронавируса.

Рост обусловлен ожиданием инвесторов результатов выборов в сенат, второй этап которых проходит в штате Джорджия. Возможная победа демократов и контроль ими сената будут означать высокую вероятность продолжения финансовой поддержки экономики страны. В то же время давление оказывает тяжелая ситуация с пандемией коронавируса как в Соединенных Штатах, так и в мире в целом.

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