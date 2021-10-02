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Биржи США закрылись уверенным ростом

Биржи США закрылись уверенным ростом Биржевые индексы США закрылись уверенным ростом в пятницу, хотя и оказались в проигрыше по итогам недели.
Финансы
2 октября 2021 г. 00:36
Биржи США закрылись уверенным ростом

Биржевые индексы США закрылись уверенным ростом в пятницу, хотя и оказались в проигрыше по итогам недели.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс DJIA поднялся на 1,43% до 34 326,46 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 вырос по итогам дня на 1,15% до 4 357,04 пункта, а высокотехнологичный NASDAQ поднялся на 0,82% до 14 566,70 пункта. При этом по итогам недели DJIA упал на 1,19%, S&P 500 на 1,92%, а NASDAQ зафиксировал спад на 2,59%.

Рост обусловлен тем, что в США вышел целый ряд макроэкономических данных с позитивной динамикой. Так, доходы населения в США в августе выросли на 0,2%, а расходы - на 0,8%. Вырос и индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, - в сентябре до 72,8 пункта с августовских 70,3 пункта.

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