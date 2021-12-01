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Биржи США закрылись снижением на коронавирусных и инфляционных страхах

Биржи США закрылись снижением на коронавирусных и инфляционных страхах Фондовый рынок США завершил последнюю торговую сессию осени значительным снижением котировок, переживая из-за экономических последствий омикрон-штамма коронавируса и признания ФРС, что высокая инфляция может оказаться долгосрочным явлением.
Финансы
1 декабря 2021 г. 04:17
Биржи США закрылись снижением на коронавирусных и инфляционных страхах

Фондовый рынок США завершил последнюю торговую сессию осени значительным снижением котировок, переживая из-за экономических последствий омикрон-штамма коронавируса и признания ФРС, что высокая инфляция может оказаться долгосрочным явлением.

Как передает Report, промышленный индекс Dow Jones снизился на 1,86% до 34 483,72 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 1,55% до 15 537,69 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,90% до 4 567,00 пункта.

Помимо общих страхов, связанных с распространением по миру омикрон-штамма, на настроениях участников рынка отразилось заявление главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, который предложил перестать называть "временной" инфляцию, рекордную за 30 лет. Выступая в сенате, он дал понять, что ФРС может свернуть программу скупки активов раньше, чем планировалось.

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