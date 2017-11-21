Биржи США закрылись слабым ростом на фоне политической нестабильности в Германии

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Основные фондовые индексы США незначительно выросли на фоне опасений инвесторов по поводу политической нестабильности в Германии.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,31%, до 23430,33 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 0,12%, до 6790,71 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,13%, до 2582,14 пункта.

В целом объем торгов в понедельник не слишком велик на фоне заканчивающегося сезона корпоративных отчетов в США и ожидания выходного дня в четверг по случаю Дня благодарения.