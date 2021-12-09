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Биржи США закрылись ростом основных индексов

Биржи США закрылись ростом основных индексов Биржи США закрылись в плюсе на оптимизме по вакцинам от коронавируса.
Финансы
9 декабря 2021 г. 04:39
Биржи США закрылись ростом основных индексов

Биржи США закрылись в плюсе на оптимизме по вакцинам от коронавируса.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс DJIA вырос по итогам среды на 0,10%, до 35 754,75 пункта, индекс общего рынка S&P 500 поднялся на 0,31%, до 4 701,21 пункта, а высокотехнологичный NASDAQ подскочил на 0,64%, до 15 786,99 пункта.

Ранее компания Pfizer заявила, что три дозы ее вакцины смогли нейтрализовать новый вариант коронавируса "омикрон" при лабораторном исследовании и что новая вакцина специально для этого варианта, если она потребуется, может быть готова к марту 2022 года.

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