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Биржи США закрылись ростом основных индексов

Биржи США закрылись ростом основных индексов Биржи США закрылись уверенным ростом ключевых индексов на общем оптимизме о перспективах восстановления мировой экономики.
Финансы
8 декабря 2021 г. 04:13
Биржи США закрылись ростом основных индексов

Биржи США закрылись уверенным ростом ключевых индексов на общем оптимизме о перспективах восстановления мировой экономики.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным на закрытии биржи, промышленный индекс Dow Jones вырос на 1,4% - до 35 719,43 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 3,03%, до 15 686,92 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 2,07%, до 4 686,75 пункта.

Настроения на мировых рынках продолжают постепенно улучшаться, фондовые индексы и стоимость сырьевых активов восстанавливаются после распродаж, вызванных появлением нового штамма коронавируса. Согласно последним данным, он оказался не таким опасным, как считалось ранее, следовательно, его распространение не требует усиления противовирусных мер.

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