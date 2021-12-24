Биржи США закрылись ростом ключевых индексов

Биржи США закрылись ростом основных фондовых индексов.

Биржи США закрылись ростом основных фондовых индексов.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, последний торговый день недели в США промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,55%, до 35 950,63 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,85%, до 15 653,37 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,62%, до 4 725,8 пункта.

Инвесторы не теряют оптимизма под конец года, а аналитики придерживаются мнения о том, что в новом году рост глобальной экономики продолжится, в частности, в странах, где наблюдаются высокие темпы вакцинации от коронавируса.

Кроме того, инвесторы оценивали макростатистику. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по окончательной оценке, вырос до 70,6 пункта с ноябрьских 67,4 пункта. Предварительная оценка указывала на рост показателя до 70,4 пункта. Доходы же населения США в ноябре ожидаемо выросли на 0,4% по сравнению с октябрем, а расходы - на 0,6%.