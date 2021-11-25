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Биржи США закрылись разнонаправленно

Биржи США закрылись разнонаправленно Фондовый рынок США завершил предпраздничную торговую сессию разнонаправленным движением котировок на фоне неоднозначных данных макроэкономической статистики и сигналов от регулятора.
Финансы
25 ноября 2021 г. 05:54
Биржи США закрылись разнонаправленно

Фондовый рынок США завершил предпраздничную торговую сессию разнонаправленным движением котировок на фоне неоднозначных данных макроэкономической статистики и сигналов от регулятора.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,03% до 35804,38 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос 0,44% до 15845,23 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 0,23% до 4701,46 пункта.

Власти США улучшили оценку роста ВВП в третьем квартале в пересчете на год до 2,1% с 2% при ожидавшемся аналитиками росте на 2,2%. Во втором квартале американская экономика росла на 6,7% в пересчете на год.

С другой стороны, число заявок на пособие по безработице за неделю по 20 ноября упало до минимума более чем за 50 лет - до 199 тысяч при прогнозе в 260 тысяч. Доходы населения в октябре выросли на 0,5% по сравнению с сентябрем, расходы - на 1,3%. Аналитики ожидали роста на 0,2% и 1% соответственно.

Протокол ноябрьского заседания Федеральной резервной системы США продемонстрировал обеспокоенность инфляцией, темпы которой достигли 31-летнего максимума, и крепнущую позицию за повышение ставок и сокращение выкупа активов в случае, если тенденция сохранится.

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