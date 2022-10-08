Биржи США закрылись падением в ожидании решений ФРС

Фондовый рынок США завершил торги резким снижением котировок после выхода сильной статистики занятости, в которой инвесторы усмотрели предпосылки к дальнейшему повышению ставок.

Фондовый рынок США завершил торги резким снижением котировок после выхода сильной статистики занятости, в которой инвесторы усмотрели предпосылки к дальнейшему повышению ставок.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным на закрытие биржи, промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снизился на 2,11%, до 29 296,79 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 3,80%, до 10 652,40 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 2,80%, до 3 639,66 пункта.

Опубликованная в пятницу статистика занятости оказалась лучше прогнозов, вызвав на рынке опасения, что Федеральная резервная система США воспримет это как возможность для очередного резкого повышения учетной ставки, чтобы обуздать инфляцию.

Безработица в США в сентябре снизилась до 3,5% с 3,7% в августе, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 263 тысячи. Аналитики ожидали сохранения безработицы на уровне августа с 250 тысячами новых рабочих мест вне сельского хозяйства.