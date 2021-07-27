Биржи США закрылись незначительным ростом

Американские фондовые индексы закрылись небольшим ростом, поднявшись до новых рекордов.

Американские фондовые индексы закрылись небольшим ростом, поднявшись до новых рекордов.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Dow Jones Industrial Average вырос на 82,76 пункта, или 0,2 процента, до 35 144,31. В пятницу индекс "голубых фишек" впервые в своей истории преодолел на закрытии рубеж в 35 000 пунктов.

Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 10,51 пункта, или 0,2 процента, до 4 422,30. Nasdaq Composite прибавил 3,72 пункта, поднявшись до 14 840,71. Все три индекса уже вторую сессию подряд ставят рекорды.