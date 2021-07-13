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Биржи США снижаются на данных об ускорении инфляции

Биржи США снижаются на данных об ускорении инфляции Бумаги JPMorgan Chase и Goldman Sachs при этом дешевеют на 1,3% и 0,7% соответственно
Финансы
13 июля 2021 г. 18:18
Биржи США снижаются на данных об ускорении инфляции

Основные фондовые индексы США во вторник снижаются на данных об ускорении инфляции в стране в июне, инвесторы также следят за началом сезона корпоративной отчетности, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 17.40 (по бакинскому времени) промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,09% — до 34965,85 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ опускался на 0,12% — до 14714,8 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 уменьшался на 0,15% — до 4378,2 пункта.

Трейдеры во вторник обращают внимание на данные министерства труда США о том, что годовая инфляция в стране в июне неожиданно ускорилась до рекордных с августа 2008 года 5,4%, хотя ожидалось замедление до 4,9%. По итогам мая годовая инфляция в США составляла 5%. Месячная инфляция в июне составила 0,9% после 0,6% в мае при прогнозе в 0,5%.

Ранее Федеральная резервная система (ФРС) США неоднократно заявляла, что временное ускорение инфляции является ожидаемым.

Трейдеры также обращают внимание на результаты финотчетности компаний. Так, бумаги PepsiCo дорожают на 1,8%, прибыль и выручка компании выросли во втором квартале сильнее ожиданий рынков. Бумаги JPMorgan Chase и Goldman Sachs при этом дешевеют на 1,3% и 0,7% соответственно, хотя показатели прибыли и выручки банков также превзошли прогнозы.

В среду ожидается выступление главы Федрезерва Джерома Пауэлла перед комитетом по финансовым услугам, а на четверг запланировано выступление перед банковским комитетом. Трейдеры надеются получить от Пауэлла дополнительные подсказки по планам регулятора касательно монетарной политики и мер поддержки.

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