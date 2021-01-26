Биржи США растут на корпоративных новостях и в ожидании заседания ФРС

В центре внимания инвесторов на текущей неделе квартальные финансовые отчетности крупных компаний

Основные фондовые индексы США во вторник растут, инвесторы оценивают финансовые отчетности компаний и пребывают в ожидании заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 18.34 (по бакинскому времени) промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,49%, до 31111,68 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,38%, до 13689,15 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,3%, до 3866,8 пункта.

В центре внимания инвесторов на текущей неделе квартальные финансовые отчетности крупных компаний. Акции General Electric растут примерно на 9% после того, как компания сообщила о росте чистой прибыли за четвертый квартал в 4,5 раза в годовом выражении, до 2,442 миллиарда долларов США. Квартальная выручка концерна оказалась выше прогнозов аналитиков и составила 21,928 миллиарда долларов США.

Выручка Johnson & Johnson (J&J), крупнейшего в мире производителя товаров для здоровья, в октябре-декабре выросла на 8,3% в годовом выражении — до 22,475 миллиарда долларов США. Аналитики ждали квартальную выручку на уровне 21,69 миллиарда. Акции компании растут на 3,7%.

После закрытия торгов во вторник ожидается публикация финансового отчета Microsoft и Starbucks. В среду после закрытия торгов свои финансовые показатели за минувший квартал опубликуют такие крупные технологические компании, как Apple и Facebook, а также автопроизводитель Tesla.

"Пока отчетности сильны, а рынок с нетерпением ждет финансовых показателей некоторых крупных технологических компаний сегодня", — сказал агентству Рейтер инвестиционный стратег Baird Росс Мэйфилд (Ross Mayfield).

Внимание рынков также приковано к заседанию Федрезерва США, итоги которого будут объявлены в среду.

Ожидается, что регулятор сохранит базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых, а также оставит без изменений объем программы выкупа активов, повторив курс на сохранение мягкой монетарной политики.