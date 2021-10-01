Биржи США продемонстрировали худшие месячные показатели с осени 2020 года

Торги на фондовой бирже Нью-Йорка закрылись падением ключевых индексов, которые по итогам месяца показали сильнейшее снижение за последний год.

Торги на фондовой бирже Нью-Йорка закрылись падением ключевых индексов, которые по итогам месяца показали сильнейшее снижение за последний год.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки.

Американский промышленный индекс Dow Jones в течение торговой сессии сократился на 546,8 пункта (1,59%), до 33 843,92 пункта. Индекс S&P 500 снизился на 51,92 пункта (1,19%) и оказался на отметке 4 307,54 пункта. Индекс электронной биржи NASDAQ опустился на 63,86 пункта (0,44%), до 14 448,58.

В месячном исчислении снижение Dow Jones составило 4,2%, S&P 500 упал на 4,8%, а NASDAQ - на 5,3%. Таким образом биржи продемонстрировали худшие месячные показатели с осени 2020 года.