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Биржи США незначительно колебались

Биржи США незначительно колебались Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже незначительно колебались, закрывшись без существенных изменений
Финансы
8 апреля 2021 г. 03:46
Биржи США незначительно колебались

Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже незначительно колебались, закрывшись без существенных изменений.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, промышленный DJIA вырос на 0,05 процента до 33 446,26 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 0,15 процента до 4 079,96 пункта, а технологичный NASDAQ снизился на 0,07 процента до 13 688,84 пункта.

Биржи отыгрывают налоговый план президента Джозефа Байдена, который предлагает заплатить за 2,3-триллионный пакет мер по развитию инфраструктуры за счет повышения налога на прибыль корпораций. Президент заявил, что открыт к переговорам и компромиссу с оппозиционными республиканцами, но не согласен на бездействие по вопросу об инфраструктуре. В теории план Байдена может сильно изменить то, как крупнейшие американские корпорации платят налоги. Сейчас такие крупные компании, как Amazon и Apple, практически не платят налог на прибыль в США, пользуясь различными лазейками.

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